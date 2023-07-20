اللواء “أبوزريبة” يبحث ملف الأمن السبراني في المنطقة الشرقية

الوطن| رصد

اجتمع وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، بمكتبه بديوان الوزارة في بنغازي بمدير مكتبه اللواء عز الدين السباني، ومدير مكتب وكيل الوزارة المكلف بمهامه اللواء علي البسباس؛ لمناقشة الخطط الاستراتيجية للوزارة في مجالات الأمن السيبراني والحماية المدنية بالمنطقة الشرقيّة.

وبحث اللقاء العديد من المسائل والتحديات التي تواجه وزارة الدَّاخلية، بما فيها خطط التنظيم والأمن العام، وسُبل تعزيز التعاون والتنسيقبيِّن كافة الجهات الأمنية؛ لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة والحفاظ على الأمن والنظام في البلاد.

كما تطرق اللقاء لمناقشة الخُطط الاستراتيجية للوزارة في مجالات الأمن السيبراني والحماية المدنية بالمنطقة الشرقيّة، وأكد الحضور على أهمية تطوير الأدوات والتقنيات الحديثة؛ لتحسين الأمن والحماية المدنية.

من جانبه، أكد وزير الداخلية على أهمية دعم العاملين فِي المجالات المُختلفة التابعة للوزارة وتقديم الدعم اللازم لهم؛ لتحقيق الأهداف المشتركة للوزارة، وتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة إضافة إلى تحسين الأمن والنظام في البلاد بشكلٍ عام.