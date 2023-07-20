“حماد” يجتمع بأعضاء لجنة الترتيبات المالية ويطلعهم على الإنفاق العام

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بعدد من أعضاء لجنة الترتيبات المالية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (18) للعام الحالي.

وقالت الحكومة الليبية في بيان إن رئيس الوزراء خلال اللقاء بحث مع أعضاء اللجنة حاتم العريبي وفاخر بوفرنة وعبدالله علي عبدالله، وضع الترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات وآلية الإنفاق الحكومي.

وأضاف البيان أن حماد أطلع أعضاء اللجنة على الإنفاق العام وتمويل الحكومة لكل الجهات التابعة لها الممولة من الخزانة العامة للدولة وفقا للإيرادات السيادية المحصلة.