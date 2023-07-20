“حماد” يبحث مع عدد من أعضاء لجنة الترتيبات المالية آلية الإنفاق الحكومي

الوطن| رصد

التقى رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، عدداً من أعضاء لجنة الترتيبات المالية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (18) للعام الحالي.

و بحث حماد مع أعضاء اللجنة حاتم العريبي، و فاخر بوفرنة، و عبدالله علي عبدالله، و عضو اللجنة أحمد المرتضي، وضع الترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات وآلية الانفاق الحكومي.

هذا وقد أطلع حماد، أعضاء اللجنة على الانفاق العام وتمويل الحكومة لكل الجهات التابعة لها الممولة من الخزانة العامة للدولة وفقاً للإيرادات السيادية المحصلة.