“التومي” يبحث المشاكل الخدمية ببلدية مصراتة

الوطن| متابعات

تفقد وزير الحكم المحلي في الحكومة المنتهية بدر الدين التومي بلدية مصراتة، للاطلاع على أوضاع البلدية والوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وبحث التومي، مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمصراتة، جملة من المواضيع ذات الطابع الخدمي، والمشروعات المنفذَة والمتوقفة بالبلدية، والتي تقع ضمن مبادرة عودة الحياة.

وأشاد التومي، بدور المجلس البلدي، والأهالي لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية بالشكل الذي يطمح إليه المواطنون بالبلدية.