ليبيا.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة والقصوى تصل لـ 44 درجة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، ارتفاع درجات الحرارة على شمال غرب وجنوب ليبيا، اليوم الخميس، مع رياح نشطة على بعض مناطق الشمال الشرقي.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية على الساحل، وبين 40-43 درجة على الدواخل.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية.

أما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.