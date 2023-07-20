مركز الرقابة على الأغذية يضبط 3 مخازن بداخلها مواد تنظيف تسوق بطرق مخالفة

الوطن| رصد

تمكن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من ضبط شاحنة محملة بمواد منتهية الصلاحية، قاده إلى العثور على ثلاثة مخازن كبيرة بداخلها مواد تنظيف متعددة الأصناف منتهية الصلاحية، مشيراً إلى أنه يجرى تسويقها بتواريخ صلاحية غير صحيحة وغير منطقية.

وذكر المركز أنه تعود تفاصيل الواقعة، إلى 10 يوليو الجاري حينما تمكن مكتب المركز بالزاوية من ضبط شاحنة محملة بمواد تنظيف منتهية الصلاحية ما أثار شكوكا حول مصدر هذه المواد.

وتابع المركز أنه أجرى فرعاً له بالجفارة والزاوية وجهاز الحرس البلدي ومديرية أمن الجفارة بحضور نيابة النظام العام بجنوب طرابلس، مشيراً إلى أنه قام بجولة تفتيشية لفتح ثلاثة مخازن كبيرة تحتوي على مواد تنظيف تبيّن أنها منتهية الصلاحية.

هذا و لاحظ مفتشو المركز أن هذه المخازن تحتوي على عبوات معجون أسنان، وصابون غسيل، وصحون، وملابس، وزيوت، وروائح، ومزيلات عرق، منتهية الصلاحية.

وأثبت المفتشون وجود تلاعب بتواريخ صلاحية بعض السلع لتصل إلى 2056، رغم أن صلاحيات كل المنتجات داخل هذه المخازن لا تتعدىالعام 2011.

وأشار المركز إلى تحريز كامل الكمية دون أن يحددها، بهدف إعدامها وإحالة موضوعها إلى الجهات القضائية المختصة.