أبوخزام: الانتخابات بعيدة جدًا عن آمال وطموحات الليبين

الوطن| رصد

قال المحلل السياسي سالم أبو خرام، إن الانتخابات بعيدة جداً عن آمال و طموحات الليبيين، مشيراً إلى أن الواقع يشير إلى عدم قيام عملية الانتخابات رغم حماس الليبيين إلى هذه العملية.

وأضاف أبو خزام أن ٢مليون و٨٠٠ ألف نسمة يحاولون الدخول في مسألة الانتخابات، مضيفاً أن المسألة معقدة جداً وباتت واضحة أمام الليبيين.

وذكر أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، يتحدث بطريقة سياسية دون اللجوء إلى مسح بصماته على نقطة معينة، حتى يسير الليبيين فيها إلى الأمام.

ولفت أبو خزام إلى أن مسألة تزوير الرقم الوطني، مسألة أصبحت معروفة وان ذلك امر مرفوض بالنسبة لليبييين

وتوقع أن المجمع الدولي سيهوي بالدبيبة، وسوف لم يجد معه من يؤازره على البقاء في الحكم، مضيفاً أن الدبيبة سيواجه لوحده مسألة المجتمع الدولي والخلافات الداخلية في ليبيا، وأن مجلس الدولة، و مجلس النواب، و المجلس الرئاسي، وجماهير الشعب الليبي بالكامل،هي ضد عبد الحميد الدبيبة في مكانه وسلطته.