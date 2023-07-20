الحاجي: ليبيا لم تمر بمرحلة انحطاط في تاريخها بهذا المستوى

رأى جمال الحاجي محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن ليبيا لم تمر بمرحلة انحطاط في تاريخها بهذا المستوى، وفقا لتعبيره.

وقال الحاجي، في منشور عبر «فيسبوك»: “مات الضمير فشيعوا جثمانه فما عاد في الدنيا ضمير للعاهات يذكروا.. لا أعتقد أن ليبيا مرت بمرحلة انحطاط في تاريخها بهذا المستوى”، على حد قوله.

وأضاف في منشور آخر “ما ينشر في بعض القنوات عن أحداث تاريخية في بعضها من التزوير للتاريخ وماذا لنقول ما سقط منه سهواً، وأعني بتاريخ المعارضة في ليبيا ويجب أن يتم تصحيحه بالحجة والدليل من أطراف غيبها بل تجاهلها العلام «المنسحبين من الجبهة»”، بحسب وصفه.

وتابع “سيتم العمل عليه بكل تأكيد كي لا يزور التاريخ..! وأدعو المؤرخين الاهتمام بهذا الملف والشرفاء من المعارضين حتى لا يصبح واقع من وفاة شهود العيان”، وفقا لحديثه.