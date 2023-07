عائلة الحاجة “برنية الثابت”: كاميرات الحرم المكي هي مفتاح العثور على والدتنا

أبدى حسن الثابت شقيق الحاجة المفقودة بالأراضي المقدسة “برنية الثابت” استغرابه من عدم تعاون السلطات الأمنية المعنية بالحرم المكي مع عائلة المفقودة في العثور عليها.

وطالب الثابت في مداخلة مع الأحرار مديرية أمن الحرم المكي بالتعاون مع أهل المفقودة في البحث عنها عبر مراقبة كاميرات الحرم المكي التي وثقت خروج “برنية” من محل إقامتها إلى طوق المسجد الحرام.

وقال الثابت إن السلطات الأمنية طلبت الإذن من وزير الداخلية السعودي ليتسنى لها فتح كاميرات المراقبة جميعها والتي ستسهل على عائلتها العثور عليها، مشيرا إلى أن آخر ما توصلوا إليه هو وجودها على سلالم الصعود في طوق الحرم.

ولفت الثابت إلى أن نجل المفقودة وابن أخيها وصلوا إلى الأراضي المقدسة للشروع في عمليات البحث رفقة السلطات السعودية وذلك بعد تكليف من رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بإرسال أفراد عائلتها على أرض الواقع للبحث.

وكان رئيس حكومة الوحدة قد وجه اللجنة العليا للإشراف على موسم الحج بتكثيف عمليات البحث عن الحاجة “برنية” واتخاذ الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع القنصلية الليبية في جدة والسلطات السعودية، وتقديم تقرير يومي بالخصوص.

ومضى على غياب الحاجة برنية قرابة 38 يوما منذ وصولها إلى الأراضي المقدسة لتأدية مناسك الحج للعام 1444 هـ، وفق ما صرح به شقيقها للأحرار.

