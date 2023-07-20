وزارة الحكم المحلي تبحث ميزانية مشروعات “عودة الحياة” بـ18 بلدية ليبية

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، بدر الدين التومي، اجتماعا لبحث ميزانية التنمية الخاصة بمشروعات “عودة الحياة” مع عمداء 18 بلدية.

وقالت وزارة الحكم المحلي، في بيان لها، إن الاجتماع تطرق إلى مراجعة الإجراءات المتعلقة بالمشروعات المنفذة في كل بلدية، والتحقق من نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات تحت التنفيذ، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالمشروعات تحت التعاقد.

والبلديات هي صرمان، صبراتة، الزاوية الغرب، الزاوية الجنوب، الأصابعة، الجميل، مزدة، زوارة، المنشية الجميل، رقدالين، وازن، العجيلات، ظاهر الجبل، الناصرية، العامرية ككله، الزاوية، الرحيبات، زلطن.

وناقش الاجتماع أولويات البلديات فيما يتعلق بحل المختنقات العاجلة، والمشاكل والعراقيل التي تواجهها، فضلا عن آلية صرف ميزانية الباب الثاني.

واستعرض الوزير تسليم الصكوك لكل بلدية، وكيفية تسليم السيارات لعمداء البلديات وأعضاء الحرس البلدي والإصحاح البيئي.

واستمع التومي إلى وجهات نظر العمداء من حيث الأولويات التي تحتاجها بلدياتهم من ناحية اختلاف الطبيعة الجغرافية، وأكد عزم وزارة الحكم المحلي على حل جميع هذه المشاكل، وتوفير الدعم التي تحتاجه كل بلدية، وفق البيان.