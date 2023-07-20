شرطة القوارشة تلقي القبض على خادمة سرقت منزل تعمل فيه

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ضبط مركز شرطة القوارشة يلقي القبض على امرأة من الجنسية النيجيرية قامت بسرقة اسوارة من الذهب تقدر بمبلغ 8000 آلاف دينار ومبلغ 700 دينار من منزل مواطن كونها تعمل لديهم كخادمة.

واستجاب المركز لشكوى مواطن تقدم بها إلى مركز شرطة القوارشة مفادها سرقة اسوارة من الذهب يقدر ثمنها 8000 آلاف دينار ومبلغ مالي وقدره 700 دينار .

واضاف المركز ان لديه اشتباه بإمرأة من الجنسية النيجيرية تعمل لديهم كخادمة منوهاً أن رئيس المركز عميد سالم بوفارس أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط المشتبه بها وبالفعل تم انتقال أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ملازم أول ادريس السعيطي وبالفعل تم ضبط المشتبه وبها وتم مراجعة كاميرات المراقبة بالمكان وتحصل أعضاء التحريات على مقطع فيديو يوضح وهي تقوم بسرقة مبلغ مالي من إحدى غُرف النوم بالمنزل وتم الإنتقال بها إلى المركز.

وأكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة السرقة.