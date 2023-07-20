غرق حي سكني في إجدابيا نتيجة انفجار في صمام خط مياه النهر الصناعي

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تسبب انفجار في أحد صمامات خطوط مياه النهر الصناعي إلى غرق حي سكني في ضواحي إجدابيا، حيث نوه الهلال الأحمر للتبليغ عن أي حالات أو عائلات عالقة داخل المزارع في شارع 17، حيث مكان الانفجار.

ووثقت مقاطع فيديو وصور غرق حي سكني في إجدابيا جراء انفجار في صمام لخط مياه النهر الصناعي، وعمليات إنقاذ العائلات بعد حدوث الفيضان.

ولم يصدر حتى اللحظة -بيان- من قبل جهاز تنفيذ مشروع النهر الصناعي، حول الانفجار الواقع على خط إجدابيا-بنغازي، وفق شهود.

وقال الشهود إن انفجار الصمام جاء نتيجة قيام أحد المواطنين بتوصيل خط مياه إلى مزرعته.

ونوه الهلال الأحمر فرع إجدابيا للتبليغ عن أي حالات أو عائلات عالقة داخل المزارع في شارع 17، حيث مكان انفجار خط الأنابيب.

ولم يعلن حتى اللحظة عن حدوث أي وفيات جراء الحادثة، فيما أظهر مقاطع فيديو استخدام قوارب مطاطية لإجلاء العائلات العالقة وسط المياه.