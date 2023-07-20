كرموس: منع أعضاء مجلس الدولة من السفر برهن أن حكومة الدبيبة تسعى لإجهاض مسار الانتخابات

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا،إن حادث منع الأعضاء من السفر سيصب في صالح رئيس مجلس الدولة خالد المشري.

كرموس وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” أشار إلى استنكار أعضاء مجلس الدولة كافة للواقعة كونها تجسد تقييدا للحق الدستوري بالسفر والتنقل، فضلا عن أن افتعال حكومة عبد الحميد الدبيبة للواقعة، بالتزامن مع إقرار مجلس الدولة لخارطة الطريق برهن على سعي تلك الحكومة لإجهاض مسار الانتخابات.

وبخصوص التقارب مع مجلس النواب، وهي النقطة التي تنطلق منها الاعتراضات الموجهة للمشري، أكد كرموس أن هناك بالمقابل تيارا آخر مؤيدا للتقارب مع البرلمان لإيمانه بأنه قد لا يوجد حل سياسي لأزمة البلاد من دونه، موضحا أن مجلس الدولة كيان ديمقراطي، والقرارات، وخاصة المصيرية منها، تتخذ عبر تصويت الأعضاء لا فرضها عبر رئيسه، وهذا ما ظهر جليا في خارطة الطريق السياسية، التي أقرت بشكل مبدئي لوجود ملاحظات عليها.

أما فيما يتعلق بتوازن القوى داخل مجلسه، فقد أوضح كرموس أن العدد الإجمالي للأعضاء هو تقريبا 138 عضواً، وتيارنا المؤيد للتقارب مع البرلمان يضم حوالي 53 عضوا، أي أننا نتعادل عدديا مع التيار الآخر، وبالتالي فالشريحة الواقفة بالمنطقة الرمادية هي من ستحدد النتيجة بفوز أي تيار.