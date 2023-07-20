حكومة الوحدة: أطلقنا برامج وطنية للتنمية في عدة مجالات خلال العامين الماضيين

أكد وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد الزيداني، أن ليبيا تحتاج إلى شراكة حقيقية ودعم المجتمع الدولي للمضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة الذي عُقد بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ليبيا شهدت خلال العامين الماضيين انطلاق برامج وطنية للتنمية في عدة مجالات، أبرزها خطة عودة الحياة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى إنجازها العديد من المشروعات التنموية في عدة مجالات كالطرق وإمدادات المياه والبنية التحتية وغيرها.

وقال وزير التخطيط، إن ليبيا وقعت مع بعثة الأمم المتحدة إطار التعاون في التنمية المستدامة (2023 – 2025)، الذي طابق بين مشروعات التنمية المحلية مع البرامج القطرية للمنظمات الدولية.