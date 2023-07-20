ليبيا… حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 20 يوليو 2023

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس أن تكون درجات الحرارة مرتفعة على شمال غرب وجنوب ليبيا مع رياح نشطة هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي .

وفيما يلي تفاصيل التقرير:

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-39)مْ على الساحل ، ومابين (40-43)مْ على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية الى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-36)مْ.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-44)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-42)مْ .