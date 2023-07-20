الكبير: التدخل الدولي في مسار لجنة 5+5 العسكرية قد يؤدي بها إلى الفشل

قال عبد الله الكبير محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي إنه “رغم عدم تحقيقها لأي تقدم ملموس في مهمتها الأساسية، وهي إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتجاوزها لمهامها الأساسية بالتدخل في توجيه الصراع السياسي، إلا أن اللجنة العسكرية 5 + 5 ضبطت المسار العسكري، وحافظت على وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي شرقا وغربا، وهي تواصل اجتماعاتها برعاية الأمم المتحدة، منذ توقيع وثيقة وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، مع مهام متعددة مناطة بها، كتشكيل قوة أمنية مشتركة لتنفيذ عدة مهام أمنية، وإعادة تأهيل المجموعات المسلحة، ودمجها في القوات الرسمية”.

أضاف في مقال بإحدى المواقع الإخبارية أن الدخول الفرنسي الأخير على اللجنة العسكرية، من المحتمل أن يكرر نفس السيناريو السابق، فتبادر إيطاليا أو تركيا أو روسيا إلى استضافة اجتماعات اللجنة القادمة، لمنافسة الأجندة الفرنسية أو إحباطها، وبتراجع دور البعثة الأممية في الإشراف على اللجنة، وفتح باب التدخل الدولي في اجتماعاتها وأعمالها، قد يدفع بها إلى الفشل في إنجاز أي من مهامها.

وتابع قائلًا “عودة المؤتمرات الدولية حول ليبيا، في عواصم متورطة في الصراع سيكون نذير شؤم، لأن كل المؤتمرات السابقة لم تُحقق أي تقدم ملموس، ولا تسري هذه النتيجة على مؤتمر برلين، الذي حقق بعض النتائج المهمة، لأن الشرط الأكثر أهمية كان متوفرا، وهو عدم تورط الدولة المضيفة في الصراع”.