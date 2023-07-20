ليبيا الان

الخارجية تسهل إجراءات تسفير عائلة الحاجة برنية المفقودة بالسعودية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، أنها نسقت عن طريق إدارة الشؤون القنصلية، سفر أفراد من أسرة الحاجة “برنيه مصباح الثابت” إلى المملكة العربية السعودية، لاستكمال مساعي البحث عن الحاجة التي لاتزال في عداد المفقودين بالأراضي السعودية.

وقالت الوزارة، إنها قامت خلال الأيام الماضية بتسهيل إجراءات سفرهم وحصولهم على تأشيرات الدخول للسعودية، عبر تعاون وتنسيق سفارتي دولة ليبيا في الرياض و تونس، والقنصلية الليبية بجدة، بالإضافة إلى السفارة السعودية في تونس، وهيئة شؤون الحج والعمرة السعودية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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