النايض: بحثت مع «ليبيا الكرامة» أهمية العمل المشترك بين الأحزاب

أكد عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، أنه بحث مع أعضاء حزب ليبيا الكرامة، أهمية العمل المشترك بين الأحزاب، في العمل السياسي، وأهمية ذلك في خدمة الوطن وإنقاذه، وإيصال صوت المواطن.

وقال حساب النايض في بيان عبر «تويتر»: “في إطار تنسيق العمل السياسي الوطني، مع الأحزاب السياسية، زار أعضاء تكتل إحياء ليبيا وفي مقدمتهم عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا؛ مقر حزب ليبيا الكرامة بدعوة كريمة من رئاسته”.

وأضاف البيان “كان في الاستقبال أحمد عبود رئيس الهيئة التنسيقية العليا وأعضاءها والمكتب السياسي والكوادر القيادية في حزب ليبيا الكرامة، والتأم اللقاء جلسة حواريّة بمشاركة الحاضرين، حول المشهد السياسي الحالي في ليبيا، وعراقيل العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، وسبل تجاوزها، والتحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”.

وتابع “تطرق الحديث إلى أهمية العمل المشترك بين الأحزاب، في العمل السياسي، وأهمية ذلك في خدمة الوطن وإنقاذه، وإيصال صوت المواطن، والضغط لأجل الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، وحل الأزمات السياسية، وهو ما قام به (ائتلاف من أجل الوطن)”.

واستطرد “خلص اللقاء إلى أهمية استمرار العمل المشترك بين إحياء ليبيا وليبيا الكرامة، ووضع برامج مشتركة، لتنظيم ورش عمل وندوات ولقاءات وحملات توعوية، تهتم بالقضايا الاقتصادية، والتنموية، والمدنية، والتحديات المحلية، والظروف الدولية المحيطة، والأزمة العالمية وأثرها، والإصلاح القانوني، ومشكلات الانتقائية في تطبيق العدالة، والمشكلات التشريعية الاستبدادية”.

وواصل “بحثنا عدم توازن السلطات، وتبعات إهمال العلوم الاجتماعية والنفسية والأسرية، وأهمية فهم طبيعة المجتمعات، وأهمية العقد الاجتماعي، وأهمية الاهتمام بالعنصر البشري لاسيما الشباب والمرأة والدفع بهم في التدريب الشامل والتوعية والقيادة”.