الطرمال لـ«أيتام مصراتة»: أتبنى كل المقترحات الخاصة بكم

أعلنت وزيرة الدبيبة لشؤون المرأة، حورية الطرمال، أنها تتبنى كل المقترحات الخاصة بنزلاء دار أيتام مصراتة.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “زارت الطرمال، دار الايتام رفقة عددا من أعضاء المجلس البلدي ومدير صندوق التضامن في مدينة مصراتة وأطلعت أوضاع الدار وما توفر فيها من تجهيزات، معبرة عن تقديرها لكل الجهود التي يبذلها القائمون عليها وتفانيهم في رعاية احتياجات النزلاء من أطفال”.

وأضاف البيان “أشارت الوزيرة إلى زيارتها لمراكز الأسرة في بعض الدول العربية وأنها تدرس آلية التعاون المشترك الذي يساهم في فتح آفاق التبادل المعرفي والخبرات بين ليبيا والدول العربية في مجال الأسرة والطفل، خاصة وأن دار الايتام في مصراتة لديها جل المقومات والإمكانيات المطلوبة لرعاية هذه الشرائح”.

وتابع “وعدت الوزيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة بهذه الفئات لكل المقترحات والبرامج التى من شأنها إثراء هذه المراكز النموذجية الناجحة والتي تثنى فيها على جهود مدير الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي على مجهوداته الجبارة في هذا الملف”.