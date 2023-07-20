جهاز النهر يعلن البدء في اتخاذ إجراءات تخفيض التدفق والضغوطات بخط إجدابيا- بنغازي بعد حدوث انفجار تسبب في غرق حي سكني

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أعلن الحساب الرسمي لموقع السرير التابع لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الخميس، البدء في اتخاذ إجراءات تخفيض التدفق والضغوطات بخط إجدابيا- بنغازي.

أتى ذلك بعد حدوث انفجار في أحد الصمامات أدى إلى غرق حي سكني في إجدابيا.

وأكد الموقع حدوث إخفاق بأحد الأنابيب بالمحطة 41+460 بين إجدابيا والزويتينة عند الساعة الثانية صباحا.

وقال الموقع، “تم البدء في اتخاذ إجراءات تخفيض التدفق والضغوطات بخط إجدابيا/بنغازي”.

وأضاف، “سيتم إصلاحها بإذن الله تعالى ومن ثم بهمة رجال النهر الصناعي”.

وأشار الموقع إلى أن “هذه إحدى المحطات غير الشرعية التي تم فكها سابقا وتم إعادة تركيبها مرة أخرى”.

وتسبب انفجار في أحد صمامات خطوط مياه النهر الصناعي إلى غرق حي سكني في ضواحي إجدابيا، حيث نوه الهلال الأحمر للتبليغ عن أي حالات أو عائلات عالقة داخل المزارع في شارع 17، حيث مكان الانفجار.

ووثقت مقاطع فيديو وصور غرق حي سكني في إجدابيا جراء انفجار في صمام لخط مياه النهر الصناعي، وعمليات إنقاذ العائلات بعد حدوث الفيضان.

وقال الشهود إن انفجار الصمام جاء نتيجة قيام أحد المواطنين بتوصيل خط مياه إلى مزرعته.

ونوه الهلال الأحمر فرع إجدابيا للتبليغ عن أي حالات أو عائلات عالقة داخل المزارع في شارع 17، حيث مكان انفجار خط الأنابيب.

ولم يعلن حتى اللحظة عن حدوث أي وفيات جراء الحادثة، فيما أظهر مقاطع فيديو استخدام قوارب مطاطية لإجلاء العائلات العالقة وسط المياه.