الغويل: صراع الدبيبة تجاوز المشري إلى مجلس الدولة الاستشاري ككل

قال حافظ الغويل المحلل السياسي إن الصراع الحالي تطور ولم يعد بين رئيس حكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري فحسب، بل بين الدبيبة ومجلس الدولة، حيث أن خالد المشري له كتلة فيها 25 أو أكثر من الأعضاء وبقية الأعضاء يرون أن الدبيبة تجاوز كل الحدود.

أضاف في تصريحات صحفية أن بقية الكتل في المجلس لديها ارتباطات خارجية وداخلية، وهي كتل دخلت مرحلة من اليأس في التوصل لأي اتفاق أو مكاسب مع الدبيبة خصوصا بعد حجب رواتب أعضاء المجلس وهو ما يعني أن الوضع أصبح متوتراً للغاية في طرابلس وفرص التوصل إلى حل تبدو ضئيلة”.

وتابع “كما أن الدولة التركية سيكون لها دور جوهري في تهدئة الوضع الآن في الغرب الليبي، لكن عندما تصل العلاقة بين الأخوة إلى عداوة كبيرة يصبح من الصعب على طرف أجنبي أن يُقرب بينهم لا سيما أن تركيا دولة تبحث عن مصالحها فقط”.