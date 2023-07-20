عميد جادو: الجبل يشهد بركان غضب لم يسبق له مثيل بسبب قرار الطرابلسي

أكد عميد بلدية جادو، عمر طابونة، أن قرار ضم مديريات المناطق قهرًا لمناطق أخرى يوجد فيما بينها خلافات وفتن يتسبب في إيقاظ النعرات القبلية ويزعزع الأمن، مشيرا إلى أن الغرض من قرار وزير داخلية الدبيبة، عماد الطرابلسي، هو تحجيم مناطق ودعم وتوسيع مناطق أخرى.

وقال طابونة، في تصريحات صحفية: “قرار الطرابلسي بضم مديريات الأمن غير مدروس ولم يأخذ في الاعتبار الواقع الأمني والاجتماعي والحدود الإدارية للبلديات، والغرض من قرار الوزير هو تحجيم مناطق ودعم وتوسيع مناطق أخرى”.

وأضاف “يجب على حكومة الدبيبة النظر في عدم مباشرة عمل اللجنة المشكلة حيث أن الإيقاف ظل حبرا على ورق، ونحملها كافة العقبات المتوقعة”.

وتابع “الجبل يشهد بركان غضب لم يسبق له مثيل وهناك تجمع كبير الآن في مدينة يفرن وربما سيتم إطلاق رصاصة الرحمة على الوحدة الوطنية في الجبل”.