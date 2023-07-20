انفجار ضخم في أحد خطوط النهر الصناعي شمال اجدابيا

أعلنت مصادر محلية بمدينة اجدابيا، أن انفجارا حدث بأحد أنابيب النهر الصناعي، حدث فجر اليوم الخميس، في المنطقة الممتدة بين اجدابيا والزويتينة، ما أدى إلى غرق العديد من المزارع ، وإجلاء السُكان في المناطق القريبة من موقع الانفجار.

وأعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي، أن حالة إخفاق حدثت بأحد الأنابيب عند المحطة 41+360 بين اجدابيا و الزويتينة فجر اليوم الخميس الساعة 2 صباحا، بسبب الوصلات غير الشرعية وسرقة صمامات الهواء، مبينا أنه سعلن عن كل تفاصيل الحادث في وقت لاحق.

وأضهرت صور تداولها عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، غرق العديد من المزارع، والشوارع، وإجلاء السُكان في المناطق القريبة من موقع الحادث، الذي تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه، وخسائر مادية في الأنعام والممتلكات والمزارع، ووجود عائلات عالقة في منازلها.