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عبث مواطن وراء انفجار خط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشفت مصادر لـ«الساعة 24»، انفجار خط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي فجر اليوم «خط 400» بسبب عبث أحد المواطنين، ما أدى إلى خسائر فادحة في الممتلكات.

أضافت المصادر، أن الشوارع امتلأت بالمياه وغرقت عدة منازل نظراً لارتفاع منسوب المياه بشارع 17 بطريق بنغازي، وقد غرقت إحدى سيارات الدفاع المدني في محاولاتها للدخول لإنقاذ العالقين.

وتابعت المصادر: “تم إنقاذ الجميع وأصبحت الأمور تحت السيطرة، بعد أن شارك الغطاسين بالمدينة وفرق الضفادع البشرية للمساندة ويجري عمليات تمشيط المنطقة لربما وجود أي شخص عالق”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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