المنفي: يجب تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن مسألة تخصيص الموارد وتوزيعها بشكل عادل هي مسألة فنية يستمكنوا من تنفيذها، مبديا تطلعه إلى تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية وضمان التوزيع العادل للموارد.

وقال المنفي، خلال الاجتماع الأول للجنة المالية العليا في سرت: “التئام اللجنة المالية العليا في سرت يثبت الإرادة القوية لليبيين في حل خلافاتهم، وتوزيع الموارد بشكل عادل يتطلب إرادة قوية من اللجنة ومقاومة أي محاولات للتشويش عليها”.

وأضاف “أقدر استجابتكم للمشاركة في هذه الآلية الوطنية التي تحسم الخلاف حول مسألة إنفاق الأموال العامة وتوزيع الثروات، ونحث على عدم استخدام اللجنة العليا كأداة سياسية، كما ستسهم اللجنة في تهدئة التوتر وتحقيق التوافق الشامل حول القضايا الخلافية”.

وتابع “نولي الأهمية القصوى لمتابعة المشاريع الجارية مع ضمان توزيعها الجغرافي العادل، وأدعو الجميع لعدم تضييع هذه الفرصة التي ستحقق الاستقرار الشامل في البلاد، كما نرفض تضييع وحدة ليبيا وحرمان شعبها من حقه في التغيير السلمي، فالظروف الملائمة للانتخابات هي عدم وجود انقسام سياسي وأزمات معيشية”.