المنفي يطالب بتحييد المال العام عن الصراع السياسي

طالب رئيس المجلس الر ئاسي محمد المنفي، بتحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وضمان التوزيع العادل للموارد.

وقال المنفي في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأول للجنة الترتيبات المالية، الذي عقد صباح اليوم بمدينة سرت، إن نجاح عمل اللجنة يتطلب إرادة قوية منا جميعا في الحفاظ على التئامها، ومقاومة أي محاولات للتشويش على هذه الآلية الوطنية، داعيا أعضاء اللجنة إلى أن يكون لديهم مستوى عال من الالتزام المهني لتسيير أعمال اللجنة، بعيدا عن أي مواقف سياسية.

ودعا المنفي إلى أن تكون هذه الآلية الوطنية، مساهمة فاعلة في تهدئة التوتر ونموذجا ناجحا لإمكانية التوافق الوطني الشامل،معتبرا أن مدينة سرت التي احتضنت الاجتماع الأول، تمثل تجربة واقعية للمصالحة الوطنية، وللنهوض بعد الدمار والصمود ودحر الإرهاب.