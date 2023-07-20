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سبب صادم وراء انفجـار خط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي (صور)

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشفت مصادر محلية أن انفجار خط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي فجر اليوم «خط 400» بسبب عبث أحد المواطنين، ما أدى إلى خسائر فادحة في الممتلكات.

أضافت المصادر، أن الشوارع امتلأت بالمياه وغرقت عدة منازل نظراً لارتفاع منسوب المياه بشارع 17 بطريق بنغازي، وقد غرقت إحدى سيارات الدفاع المدني في محاولاتها للدخول لإنقاذ العالقين.

وتابعت المصادر: “تم إنقاذ الجميع وأصبحت الأمور تحت السيطرة، بعد أن شارك الغطاسين بالمدينة وفرق الضفادع البشرية للمساندة ويجري عمليات تمشيط المنطقة لربما وجود أي شخص عالق”.

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