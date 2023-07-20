الزني: الدبيبة كلفني بإعداد جيل شاب لقيادة التنمية

أقامت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة صباح الأربعاء بكلية الهندسة جامعة صبراته مراسم أداء اليمين القانونية وتسليم براءات المجلس والأختام القانونية لرؤساء المجالس المنتخبة ضمن الوثبة الثالثة بحضور وزير الشباب فتح الله الزني وعميد بلدية صبراته ومدير الأمن بصبراته ورئيس وأعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب وعدد من مديري الادارات والمكاتب بالوزارة .

وأكد وزير الشباب في كلمته بأن الوزارة تعمل بكل طاقتها لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء المهندس “عبد الحميد الدبيبة” لتأسيس المجالس المحلية للشباب لتشمل عموم البلديات في كامل تراب الوطن ، وذلك لإعداد قيادات شابة تقود البلاد نحو الاستقرار والتنمية بعيداً عن التجاذبات التي تهدم كيان الوطن ، ودعاهم لمباشرة أعمالهم كقوى شبابية ضاغطة لمناصرة قضايا الشباب ومشاركتهم إيجابياً في قيادة العملية الديمقراطية في البلاد .

وشهد الحفل عرض فيديو يوضح المراحل التي تم اتباعها لانتخابات الوثبة الثالثة من المجالس المحلية للشباب وكذلك فيديو حصاد وزارة الشباب للعام 2022م ، ثم تم توزيع شهائد المشاركة وتسليم الأختام لرؤساء المجالس المحلية للشباب ، وفي الختام شارك عدد من رؤساء المجالسة المحلية بإلقاء كلمة مؤكدين فيها بأنه قد حان وقت البناء والنهوض بالبلاد ورفضهم التام للزج بهم في التجاذبات السياسية والإحتراب خلال المرحلة السابقة .