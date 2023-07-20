عقد الاجتماع الأول للجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام برئاسة المنفي

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ترأس، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية بحضور نائب رئيس اللجنة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وكافة أعضاء اللجنة.

وتناول اللقاء مناقشة جدول أعمال الاجتماع الأول والذي تضمن وضع إطار عمل والتنظيمات الداخلية لعملها.

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر القرار رقم 18 لسنة 2023، بشأن تنظيم واعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد كخطوة أساسية للاستقرار والوصول إلى الانتخابات.