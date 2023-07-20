البكوش: تصريحات القوي تحقق هدف عقيلة بشل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا

ليبيا – علق المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش،على تصريح رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي وتأكيده بأنه لن يتعامل مع المحكمة الدستورية والدائرة الدستورية.

البكوش وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”،قال:” مفتاح القوي رئيس المجلس الأعلى للقضاء إنه لن يتعامل مع المحكمة الدستورية، ولا مع الدائرة الدستورية، وهكذا تحقق هدف عقيلة بشل قدرة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا على إصدار أي أحكام في الطعون العديدة ضد مجلس النواب، وبينما يكرر عقيلة إذا لم تعجبك قراراتنا، إذهب للقضاء”.