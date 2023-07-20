نصف مليون متر مكعب من المياه وخسائر مادية كبيرة جراء انفجار خط النهر الصناعي

أكد المتحدث باسم جهاز مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي، أن فرق الصيانة تمكنت من السيطرة على التسريب الناتج عن الانفجار الذي حدث بخط النهر الصناعي، والذي سيترتب عليه انقطاع المياه على المدن الواقعة بين بنغازي واجدابيا لمدة غير محددة حتى الآن.

وأضاف الساعدي، في تصريحات تلفزيونية، أن التسرب حدث في المحطة 41 الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا، تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه تقدر بـ 500 ألف متر مكعب، كما تسبب في غرق بعض المزارع ودخول المياه إلى بعض البيوت دون تسجيل أي أضرار بشرية.

وبين المتحدث باسم جهاز مشروع النهر الصناعي، أن التسرب حدث نتيجة سرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالأنابيب، والقيام بالوصلات غير قانونية من قبل بعض المواطنين.