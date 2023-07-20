طابونة: قرار ضم مديريات المناطق لأخرى سيؤدي الى زعزعة الأمن

الوطن/رصد

قال عميد بلدية جادو عمر طابونة، إن قرار ضم مديريات المناطق قهرًا لمناطق أخرى يوجد فيما بينها خلافات وفتن يتسبب في إيقاظ النعرات القبلية ويزعزع الأمن.

وأكد أن قرار الطرابلسي بضم مديريات الأمن غير مدروس ولم يأخذ في الاعتبار الواقع الأمني والاجتماعي والحدود الإدارية للبلديات،مشيرًا إلى أن الغرض من قرار الوزير هو تحجيم مناطق ودعم وتوسيع مناطق أخرى.

وبين أنه يجب على حكومة الدبيبة المنتهية النظر في عدم مباشرة عمل اللجنة المشكلة، حيث أن الإيقاف ظل حبراً على ورق، وسيتم تحميلها كافة العقبات المتوقعة.