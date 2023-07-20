حوارات مجتمعية لِمناقشة مَضامين الاِستراتيجية الوطنية للحماية الاِجتماعية

اِنطلقت فعاليات ورشتي عمل حول الحوارات المجتمعية لِمناقشة مَضامين الاِستراتيجية الوطنية للحماية الاِجتماعية، التي نظمها المجلس الوطني للتطوير الاِقتصادي والاِجتماعي في مَدِينتَي بنغازي والبيضاء يومي 16- 18يوليو.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية أن الورشتان اللتان أُقِيمتَا بِالتنسيق مع صندوق الضمان الاِجتماعي، وجامعة عمر المختار ناقشتا مضامين الاستراتيجية الوطنية للحماية الاِجتماعية، واستعراض مُكوِّناتها الثلاثة (التأمِين الاِجتماعي والمساعدات الاِجتماعية وسوق العمل).

وأشارت وزارة التعليم أن ورشيتي العمل عقدتا بِمشاركة مُدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بِالوزارة مفتاح الدريجي.