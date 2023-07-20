الصغير: تسمية مرعي والكبير حارسان قضائيان من قبل حماد سيضع الأخير في مأزق

ليبيا – علق وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير، على تعيين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي، حارساً قضائياً بناء على تسمية رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد.

الصغير قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن تسمية الكبير ومرعي حارسان قضائيان من قبل حماد سيضع الكبير في مأزق.

وتابع “الكبير ان قبل بحكم المحكمة ونفذه سيكون مرعي شريكه في كل تصرفاته وهو الآن يتصرف بمفرده دون شريك، وسيكسب حماد وحكومته ليس فقط رقابة على المصروفات بل شراكة فيها”.

وأشار إلى أنه في حال رفض الكبير حكم المحكمة فستكون حينها خطوة اغلاق النفط مبررة سياسياً وقضائياً.