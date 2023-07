أفاد الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي بفقدان مسارات الضخ لأكثر من 500 ألف متر مكعب من المياه جراء حدوث تسريب كبير في المحطة 41 الواقعة قرب منطقة الزويتينة.

وأرجع الساعدي في تصريح نشره الجهاز سبب حدوث التسريب وإخفاق الأنابيب إلى تركيب المواطنين وصلات غير شرعية وتخصيصها للزراعة ولري المحاصيل.

وبين الساعدي أن سرقة الكوابل النحاسية الخاصة بنظام الحماية المهبطية المختص بإطالة عمر الأنبوب وعدم وجود صمامات الهواء سببت ضغطا على الأنابيب الواقعة في المسار وانهياره

وأشار الساعدي إلى أن التسريب تسبب أيضا في غرق بعض المزارع إلى جانب دخول المياه إلى بعض الببوت في المنطقة دون تسجيل أي أضرار بشرية .

وأكد الساعدي تمكن فرق الصيانة من السيطرة على التسريب، لافتا إلى أن الحادثة ستتسبب في انقطاع المياه لفترة على المنطقة المذكورة، وأن فترة الصيانة غير محددة الزمن حتى معاينة الضرر والكشف عن الأنبوب لتحديد زمن الصيانة.

هذا وأعلنت فرق الهلال الأحمر فرع اجدابيا استجابتها للعائلات العالقة في المنازل والمزارع جراء انفجار صمام خطوط المياه، مشيرة إلى أن الخسائر المادية طالت الأغنام والمواشي والحيوانات الموجودة في المزارع التي غمرتها المياه.

المصدر: جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي + الهلال الأحمر اجدابيا

The post بسبب “الوصلات غير الشرعية”.. تضرر منازل ومزارع إثر تسرب مائي كبير بمنظومة النهر appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار