ليبيا.. انفجار خط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، حدوث انفجار بخط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي فجر اليوم بسبب عبث أحد المواطنين، ما أدى إلى خسائر فادحة في الممتلكات.

وأرجع الجهاز في بيان مقتضب منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، هذا الإخفاق إلى الوصلات غير الشرعية وسرقة صمامات الهواء، معلنا نشر مزيد التفاصيل بالخصوص لاحقا.

فيما امتلأت بالمياه وغرقت عدة منازل نظراً لارتفاع منسوب المياه بشارع 17 بطريق بنغازي، وقد غرقت إحدى سيارات الدفاع المدني في محاولاتها للدخول لإنقاذ العالقين.