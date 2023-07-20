بيزنس إنسايدر: ليبيا في صدارة دول إفريقيا المعرضة لخطر الهجمات السيبرانية

ليبيا – سلط تقرير تقني نشره موقع “بيزنس إنسايدر” الإخباري الأميركي الضوء على الخروقات الأمنية عبر الإنترنت بصفتها مصدر قلق ملح للشركات في إفريقيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المرتبط منه بالشأن الليبي صحيفة المرصد أكد استخدام مجرمي الإنترنت تكتيكات من قبيل الهجمات عبر برامج الفدية وتسريب البيانات ما يشكل بالمجمل عدة مخاطر كبيرة على المؤسسات وأصحاب المصلحة في إفريقيا.

ووفقا للتقرير تحتل ليبيا المرتبة الأولى بين البلدان الإفريقية المعرضة لخطر كبير من التهديدات السيبرانية خلال العام 2023 إذ احتلت المركز الـ90 على مستوى العالم مرجعا ذلك لعدم توفير هذه البلدان ضمانات غير كافية ضد الجرائم الإلكترونية ما يجعلها عرضة بشدة للهجمات.

واختتم التقرير بالإشارة لامتلاك هذه الدول تشريعات ضعيفة أو غير موجودة لمكافحة التهديدات السيبرانية ما يعرض المعاملات الحساسة لخطر كبير.

ترجمة المرصد – خاص