رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل سرت لترأس لجنة الترتيبات المالية

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى مدينة سرت في ثاني زيارة له بعد تكليفه رئيساً للمجلس الرئاسي في فبراير 2021، وذلك لترأس لجنة الترتيبات المالية.

ومن جانبه، أكد مقرر اللجنة المالية العليا المشكلة من المجلس الرئاسي، حسام الشهيبي، أن الاجتماع التحضيري الأول للجنة ينعقد اليوم الخميس، بمدينة سرت.

وقال الشهيبي، في تصريحات صحفية: “الاجتماع لوضع نظام العمل الداخلي للجنة وتحديد وتيرة اجتماعاتها وتحديد أماكن اجتماعاتها الدائمة”.

وأضاف في تصريحاته: “اختيار مدينة سرت لعقد الاجتماع الأول بها تم بتوافق ما بين كافة أعضاء اللجنة”.