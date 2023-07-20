الساعدي: سرقة صمامات الهواء تسبب بانفجار أنبوب مياه النهر الصناعي

الوطن| رصد

قال المتحدث باسم جهاز النهر الصناعي، صلاح الساعدي أن انفجار خط مياه النهر الصناعي في اجدابيا بسبب سرقة صمامات الهواء المتواجدة في المنطقة والتي يتم تغييرها باستمرار ضمن حملات بعد كل عملية سرقة بالاضافة الى سرقة الكوابل النحاسية الخاصة بنظام الحماية المهبطية والذي يستخدم لإطالة عمر الأنبوب .

وأضاف الساعدي في تصريحات صحفية أن الانفجار أدى إلى غرق عدة منازل وعدد كبير من المزارع وقطع المياه في المدن الواقعة بين اجدابيا وبنغازي مشيراً أنه لا يوجد إصابات لغاية اللحظة.

وأكد أنه سيتم العمل على إصلاح أنبوب المياه ومعرفة الوقت الذي سيتم استغراقه في تنفيذ الإصلاحات بعد الكشف عليه.