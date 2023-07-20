وليد اللافي يُعلن تأسيس منصة لصناعة المحتوى.. والإعلان عبر رسائل ليبيانا والمدار

أعلن وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إنشاء منصة لصناعة المحتوى ويسخر شركتي لبيانا والمدار المملوكتين للدولة للترويج لها.

واستقبل مستخدمو شبكات ليبيانا والمدار، اليوم الخميس، رسالة نصية على هواتفهم الشخصية، تحوي العبارة (هادف، همزة وصل)، والغرض منها إثارة التساؤلات حول معنى العبارة ومصدرها، وفقا لمصادر مقربة من اللافي.

وبحسب مصادر مقربة من اللافي، فإن «هادف» هي منصة جديدة تمولها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وتقوم برعاية صناع المحتوى الليبيين من الشباب والفتيات.

قدم وزير الدولة وليد اللافي المعروف بـ”وزير صناع المحتوى”- في إشارة للملتقى المثير للجدل الذي أقامه في أواخر السنة الماضية واستهجنه الليبيين- استقالته قبل أيام إلا أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة هدده بأن سيتعرض للملاحقة القانونية والقضائية، حال استقالته.