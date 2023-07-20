النيابة العام: حبس مسؤول مركز الشرطة الزراعية القره بوللي

أمر مكتب النائب العام بحبس مسؤول مركز الشرطة الزراعية القره بوللي لتقصيره في أداء واجب التبليغ عن واقعة غزو 22 هكتار من أملاك الدولة شرقي مدينة طرابلس.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن نائب النيابة، بنيابة النظام العام تولى في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، بحث الظروف الملابسة لواقعة غزو 22 هكتاراً من أملاك الدولة اللبيبة شرقي مدينة طرابلس؛ فأسفرت إجراءات التحقيق عن إثبات توجه سلوك الجاني نحو قطع أشجار العقار محل الجريمة؛ وجرف تُرْبَتَهُ؛ حتى تَهَيَّأ َله الاستيلاء عليه؛

وأَنْبَأَ البحث عن تقصير قائد مركز الشرطة في أداء واجب التبليغ؛ وإمساكه دون سند قانوني عن مباشرة الإجراءات الأولية في مواجهة مرتكب الفعل؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ومضى في طلب مرتكب الفعل؛ وغيره ممن أسهموا جنائياً في تمام الواقعة موضوع التحقيق.