بوفايد: تغيير رئاسة مجلس الدولة أصبح ضرورة وطنية وديمقراطية ملحة

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد، أن الموقف الدولي من الحالة الليبية لم ولن يتغير من حكومة تصريف الأعمال قبل الانتخابات القادمة لارتكازها من خلال القائمة الرباعية – على علاتها – على ملتقى تونس- جنيف.

بوفايد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” من غير المنطقي والمعقول أن يتم القبول بتجزئة آلية القائمة الرباعية أو تجاوزها من خلال أسس تخالف القواعد الدستورية والقانونية القائمة”.

واعتبر أن الأهواء والتخبط سيدا الموقف، مشيرا إلى أن تغيير رئاسة مجلس الدولة أصبح ضرورة وطنية وديمقراطية ملحة.