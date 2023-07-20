الساعدي: التسريب بمحطة قرب الزويتينة تسبب في هدر 500 ألف لتر مكعب من مياه النهر الصناعي

العنوان-بنغازي

أكد الناطق باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، اليوم الخميس، أن تسرب للمياه في المحطة “41” الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق إجدابيا تسبب في غرق بعض المزارع ودخول المياه بعض المنازل.

وقال الساعدي في تسجيل صوتي له: “أنه لم يجر حصر أي أضرار بشرية، فيما قدر هدر المياه الناتج عن التسرب بنحو 500 ألف متر مكعب”.

وأوضح الساعدي أن فرق الصيانة تمكنت من السيطرة على التسرب، معلنا قطع المياه عن المدن الواقعة بين بنغازي وإجدابيا لمدة غير معلومة.

وأرجع الناطق باسم الجهاز السبب في التسرب إلى الوصلات غير الشرعية وسرقة صمامات الهواء.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي حدوث إخفاق بأحد الأنابيب عند المحطة “40” بين أجدابيا والزويتينة عند الساعة الثانية فجر اليوم.