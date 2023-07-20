الأمين: البلاد الآن في مرحلة جديدة لتقاسم السلطة خاصة مع تعثر المسار السياسي

ليبيا – قال المحلل السياسي ووزير الثقافة السابق حبيب الأمين، إنه ما بعد انتخابات البرلمان وقعت حرب يؤرخ لها باسم “فجر ليبيا” وظاهرياً عرفت أنها في إطار الصراع المسلح على السلطة وحقيقة أنها كانت ليس صراع على السلطة بل فرضاً وتركاً لليبيين للاحتكام على السلاح وهي جولة من جولات الصراع الليبي التي عنوانها المغالبة في السلاح.

الأمين أشار خلال استضافته عبر تغطية خاصة أذيعت على تلفزيون “التناصح” التابع للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد المرصد الثلاثاء، إلى أنه في تلك المرحلة ترك المجتمع الدولي الليبيين يتقاتلون وأخذ موقف المتفرج وهذه هي مرحلة الاستقواء بالسلاح والمرحلة الثانية وقعت “عملية الشروق” وهذه المرحلة يمكن تسميتها بحرب الثروة وحينها المجتمع الدولي والإقليمي ترك الليبيين يتقاتلون من أجل الثروة.

ولفت إلى أنه حينها كانت مرحلة الصخيرات عبارة عن أول مسار سياسي لتقاسم السلطة ومن خلاله استخدم المجتمع الدولي والإقليمي تقنية جديدة بجعل الليبيين كوكلاء مدعومين ولهم حلفاء للجلوس على طاولة لتقاسم السلطة ولم تعالج المسألة الجذرية.

وأفاد أن البلاد الآن في مرحلة جديدة لتقاسم السلطة خاصة مع تعثر المسار السياسي ومصاعب إجراء عملية تقاسم السلطة رغم محاولات البعض بعقد الصفقات والتسويات، منوهاً إلى أنه بعد تخطي صفقة فتحي باشاآغا الآن المشهد يعاني من انسداد كامل.

وتابع: “هذا عبث سلطوي أقل من المستوى لا يمكن الإشارة له بالوطنية ويشابه حالة الصراع الموجودة ما بين العصابات والمافيات السياسية الموجودة في هذا المجتمع. باتيلي أشفق على الوضع الذي وضعه فيه المجتمع الأممي والدولي وحتى من تجاوزات السفير نورلاند، يبدوا أنه اعطي من البداية شكل من أشكال الحماس للعمل وبعد ذلك المجتمع الدولي ليس في حال توافق كبير حول ليبيا وليس بتلك الاهمية خاصة للمجتمع الغربي والولايات المتحدة”.

كما استطرد خلال حديثة: “باتيلي كرر طيلة الشهور الماضية عبارة يقول إنه سيستمر مع التواصل مع الأطراف والقادة والمؤسسات الليبية، مكلف من المجتمع الدولي على عدم توسيع الدائرة، المؤسسات هي المجالس والأشخاص هم حفتر المنفي عقيلة والدبيبة هؤلاء من يقصدهم باتيلي. المجتمع الدولي يريد تقليل عدد المتنافسين لا توسيعهم لأنهم مرتبطين وبشكل جذري بالدوليين كوكلاء، نرفض هذه المعادلة ونحن نريد الشراكة الواسعة لليبيين عبر فعالياته الحقيقية المعنية بالانتخابات والديمقراطية”.

واعتبر أن التعاطي مع باتيلي هو فقط فيما يتعلق بما يصدر من مبادرات وما يطرحه وهو لم يقدم شيء ولا زال مستمر باسلوب حتى أقل من المبعوثين السابقين، مضيفاً “ما نراهم الآن في المشهد هم وكلاء لدول وسيستمر الصراع بينهما حول البقاء أو الاستمرار في السلطة والحصول على أكبر قدر من الثروة وهم مستمرين وباقيين وإن ساءت الأمور بينهم يغلقون النفط ويعلنون الحرب! نقود الليبيين سيتم تقسيمها لمن يحكم الآن، كل واحد وكيل لدولة يعطيها عقودها ومشاريعها وحصتها وحفتر وعقيلة ومن يقفلون النفط الآن يريدون أخذ حصة للمصرين وآخرين يقدمون خدمة للتحالف مع تركيا وقطر!”.

وأكمل: “سنستمر في هدر المال العام وضياع الثروات الليبية ولا يمكن لعاقل يفهم ما يسمى سياسات التنمية والاستقرار ودعم الحياة والرفاهية، إن تتم تنمية في ظل وضع سياسي سيء. المشري وجماعته وباشاآغا من قبل هل خرج فيهم واحد وقال لحفتر نريد القيادة العامة نضعه من ضمن المناصب السيادية؟ حتى ندير جيش وطني يجمع الجميع؟ لم تستطيعوا قولها لأن حفتر خارج المعادلة والتقييم. صندوق الضمان الاجتماعي يرأسه السيد حفيظة وخاله عقيلة صالح، يرأسه من قبل الثورة واستمر لليوم وفيه عشرات المليارات، هل استطاع أحد التكلم عليه هذا الجهاز؟ لماذا لم يتكلم عنه المشري ويضعه من ضمن المناصب السيادية؟ لأن حفيظة من معسكر حفتر! ويرتعون بأموال الصندوق! هذا كنز مخفي عن الليبيين. هذا الأمر سيستمر ولابد للتوجه للانتخابات وإنهاء هذه المجالس”.

وأوضح أن البعثة الأممية عبارة عن موظفين يكتبون تقارير والموظف ينتظر تعليمات الدول المتداخلة في ليبيا وهو بحكم الوظيفة يلعب ما بين المساحات التي تمنحها هذه الدولة ويستطيع أن يتحرك في ظل توافق اقليمي دولي فقط وغير ذلك لا يوجد لديه شيء لا إرادة أو قرار وسلطة.

الأمين أردف: “الغلطة التي ارتكبها باتيلي قال عندي مبادرة وتكلم عنها! والآن تتفرج على عبث العابثين وتأخذ بمنتجاتهم الباطلة، لو لم يشير بالموافقة على التعديل الثالث عشر كان لن يمر! لكنه ورط الليبيين في ذلك وهو تعديل كارثي ومخرجات 6+6 لم يعترف فيه للآن”.

ونوّه إلى أنه لا يعول على البعثة الأممية في وضعها الحالي ومبعوثها الحالي العاجز الفاقد للحركة والعاجز عن شرح الآليات وتغيير العربات التي تقف أمام الجياد وتجاوز الجياد التي تقف أمام العربات وهو يراهن على مجالس تقاسمت الثروة والسلطة.

وأكد في الختام على أن التعويل هو إما على تغيير دولي اقليمي قد يصب في صالح البلاد لأجل الديمقراطية وهذا مفتوح ليس له تاريخ معين أو أن الشعب الليبي يستطيع أن يكون قوة ضغط ويتحرك عبر نخب للقول لكل الموجودبن في المجالس والبعثة “كفاكم عبث بنا وتضييع لمستقبلنا ومستقبل أولادنا”.