| مليارات “ليا” ببلجيكا.. لعبة قانون أم شريعة غاب؟

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2023/07/20 على الساعة 17:45

: في هذه الحلقة يستعرض برنامج “شأن عام” على تلفزيون “المسار” النزاع مع الأمير البلجيكي حول الأموال الليبية المجمدة هناك والحال التي تستدعي الريبة مما يحدث في هذا الملف، ويستضيف الخبير في الاقتصاد المالي د. محسن دريجة والخبير في الاقتصاد الدولي أحمد عتيقة وأستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا مجدي الشبعاني ورئيس مكتب استرداد أموال الدولة الليبية أنور العريف ومستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو.

فيديو/ تلفزيون المسار