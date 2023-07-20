عميش: من ارتكب الجرائم ضد الليبيين ليس له حق الترشح كحاكم مستقبلي لليبيا

ليبيا – قال عصام عميش القيادي في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين إن رفع الدعوى القضائية على القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر هي فقط البداية لوضع النقاط على الحروف بسبب ما وصفها بـ”الجرائم التي ارتكبت” والخطوات التي تتبعها ستكون متابعة قانونية حثيثة في المحاكم تثبت علاقة “حفتر” بالجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين الليبيين بالتعاون مع الفاغنر التي انتهكت واستباحت الحرمات في ليبيا وقتلت الأبرياء على حد زعمه.

عميش زعم في تصريح لقناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد أن القضية هذه لها عدة توابع التابع الأول هي طبيعة القضية المدنية التي تحمّل حفتر ورئيس الفاغنر ارتكاب الجرائم ومن حق المواطن الليبي الذي يرفع القضية هذه من الحصول على حكم ضدهم في المحاكم والحصول على التعويضات المطلوبة.

وتابع مزاعمه بالقول : “حفتر كونه مواطن أمريكي وارتكب جرائم تخالف القوانين الامريكية والتي تقضي بعدم التعاطي مع عصابات الفاغنر والتي ينظر لها كمنظمات اجرامية في القانون الامريكي وقريباً ستجرم حتى كمجموعات ارهابية، هذا التعاطي معهم والموثق بالاحداث والصور والجرائم التي ارتكبت من شأنه أن يؤدي لتجريم قد يحمل رايته المدعي العام الأمريكي ووزارة العدل الامريكية وأجهزة التحقيقات الأمريكية كذلك”.

وأكد أنه تم قبول الدعوة رسمياً لأنها مستوفاة للشروط بعد مراجعة القاضي للقضية وهي مسجلة في واشنطن وخلال الأسابيع القادمة من خلال قدرتهم على إيصال هذه الرسالة لـ”حفتر” أولاً والمسؤول الروسي و”المجرم الروسي”، مشدداً على اعتمادهم آليات لإيصال هذه الرسالة ومن بعدها سيتم مطالبة الطرف الآخر باستجلاب المحاميين ولحضور للمحكمة.

كما تابع: “لنا الحق في رفع القضايا في فرجينيا وواشنطن وهذه القضية بالتحديد لها أثر كبير في الرأي العام الأمريكي والإدارة العامة الأمريكية والسياسة الأمريكية، نعلم أن عصابات الفاغنر تعيث في الأرض فساداً وهذه القضية تأخذ اهتمام غير عادي من الرأي العام الأمريكي” حسب قوله.

ورأى أن من يحمل القضية من وصفه بـ”صاحب الحق” وهو الشخص الذي تعرض أهله للقتل المباشر من الفاغنر، معتبراً أن القضية تمس المواطن الليبي بشكل مباشر وهذه اشارة واضحة أن من ارتكب الجرائم ضد الليبيين ليس له حق أن يرشح نفسه كحاكم مستقبلي لليبيا.

وأفاد أن القضية تم تسجيلها ومن المتوقع رد المحكمة عليها خلال أسابيع قليلة وستبدأ العملية القضائية بعملها، مشيراً إلى أنه يفصلهم أسابيع وأشهر على القدرة لاستجلاب هؤلاء أمام المحاكم وتحميلهم هذه الجرائم واثباتها عليهم بحسب تعبيره.