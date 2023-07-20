للمرة الثانية.. مركز البيانات لشركة ليبيا للاتصالات يتعرض لهجوم إلكتروني

أعلنت الشركة الليبية القابضة للاتصالات، اليوم الخميس، أن مركز البيانات التابع لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية يتعرض إلى هجوم إلكتروني لحجب الخدمة منذ الساعة الثالثة صباحاً، أدى إلى تذبذب خدمات مركز البيانات.

وقالت الشركة في بيان إن شركتي ليبيا للاتصالات والتقنية وشركة الاتصالات الدولية بالتعاون مع فريق الامن السيبراني للشركة القابضة للاتصالات تعمل على التصدي للهجوم الإلكتروني.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن الهجوم لا يزال مستمر حتى هذه اللحظة، وأن الخدمات مستقرة نسبياً.

وكانت الشركة أعلنت الأسبوع الماضي عن تعرض مركز البيانات التابع لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية إلى هجوم حجب الخدمة منذ صباح يوم الجمعة 7/7/2023 بلغ أكثر من 50Gbps والذي أدى الى تذبذب خدمات مركز البيانات.

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