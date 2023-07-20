كرموس: حكومة الدبيبة المنتهية تسعى لإجهاض مسار الانتخابات

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس إن حادث منع أعضاء المجلس من السفر سيصب في صالح المشري في انتخابات رئاسة المجلس، وأعضاء مجلس الدولة كافة استنكروا الواقعة كونها تجسد تقييدًا للحق الدستوري بالسفر والتنقل.

أضاف في تصريحات صحفية أن افتعال حكومة الدبيبة المنتهية للواقعة بالتزامن مع إقرار مجلس الدولة لخارطة طريق برهن على سعي تلك الحكومة لإجهاض مسار الانتخابات، و هناك تيار بمجلس الدولة مؤيد للتقارب مع البرلمان لإيمانه بأنه قد لا يوجد حل سياسي لأزمة البلاد من دونه.

ولفت إلى أن القرارات المصيرية بمجلس الدولة تُتخذ عبر تصويت الأعضاء لا فرضها عبر رئيسه وهذا ما ظهر جليا في خارطة الطريق السياسية، التي أقرت بشكل مبدئي لوجود ملاحظات عليها، والعدد الإجمالي للأعضاء هو تقريبا 138 عضواً، وتيارنا المؤيد للتقارب مع البرلمان يضم حوالي 53 عضوا، أي أننا نتعادل عدديا مع التيار الآخر، و الشريحة الواقفة بالمنطقة الرمادية هي من ستحدد النتيجة بفوز أي تيار في انتخابات رئاسة المجلس المُقبلة.