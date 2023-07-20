حماد يتعهد بإنشاء المركز التأهيلي التعليمي لذوي الاعاقات الذهنية

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد اليوم الخميس، اجتماعا مع رئيس وأعضاء جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا وعدد من طلابها.

واطلع حماد خلال الاجتماع على الخدمات التعليمية والتأهيلية والاجتماعية والنفسية التي تقدم لذوي الاعاقات الذهنية، إضافة إلى التعرف على عدد من الرياضيين الذين مثلوا ليبيا في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بهم في العاصمة الألمانية برلين.

وهنأ رئيس الحكومة الليبية الرياضيين على تميزهم وحصادهم للقلائد الذهبية والفضية والبرونزية، مؤكدًا التزام الحكومة بإنشاء وتنفيذ المركز التأهيلي التعليمي لذوي الاعاقات الذهنية والذي ستباشر به الشركة المنفذة اعتبارًا من الأسبوع القادم.

وفي ختام الاجتماع كرم أعضاء الجمعية رئيس الحكومة بمنحه وسام العطاء تقديرًا لجهوده في تقديم الدعم المتواصل لهم.