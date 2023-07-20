حماد: الحكومة الليبية ملتزمة بإنشاء المركز التأهيلي لذوي الإعاقات الذهنية

أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد التزام الحكومة بإنشاء وتنفيذ المركز التأهيلي التعليمي لذوي الإعاقات الذهنية والذي ستباشر به الشركة المنفذة اعتبارًا من الأسبوع القادم..

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة الليبية اليوم الخميس، مع رئيس وأعضاء جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا وعدد من طلابها بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية.

واطلع رئيس الحكومة خلال الاجتماع على الخدمات التعليمية والتأهيلية والاجتماعية والنفسية التي تقدم لذوي الاعاقات الذهنية، إضافة إلى التعرف على عدد من الرياضيين الذين مثلوا ليبيا في الألعاب العالمية للاولمبياد الخاص بهم في العاصمة الألمانية برلين.

وهنأ رئيس مجلس الوزراء الرياضيين على تميزهم وحصادهم للقلائد الذهبية والفضية والبرونزية.